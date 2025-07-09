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Geleneksel İsimlerden Devam: Emre Karayel ve Gizem Karayel'in İkinci Oğullarının Adı Belli Oldu!

Geleneksel İsimlerden Devam: Emre Karayel ve Gizem Karayel'in İkinci Oğullarının Adı Belli Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.07.2025 - 10:54

Dönemin en sevilen ekran yüzlerinden biri olan Emre Karayel, hem özel hayatındaki gelişmeler hem de yeni projeleriyle yeniden gündemde! İç mimar eşi Gizem Karayel ile ikinci kez bebek heyecanı yaşayan başarılı oyuncu, bu defa da ekranlara sürpriz bir karakterle geri dönüyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çocuklar için hazırlanan 'Dedektif Reptır' adlı animasyon projesinde seslendirme yapan Emre Karayel ikinci oğullarının ismini açıkladı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
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Demet Evgar'ın 1 Erkek 1 Kadın'daki partneri Emre Karayel, son olarak Bahar kadrosuna katılmış ve sevenlerini heyecanlandırmıştı.

Demet Evgar'ın 1 Erkek 1 Kadın'daki partneri Emre Karayel, son olarak Bahar kadrosuna katılmış ve sevenlerini heyecanlandırmıştı.

Kariyerine tiyatro sahnelerinde adım atan, ama esas çıkışını ekranların sevilen dizisi 'Bir Erkek Bir Kadın' ile yapan Emre Karayel, yıllar içinde hem komedi hem de dram türünde rol aldığı başarılı yapımlarla geniş bir hayran kitlesine ulaştı. “Kadınlar ne ister?” sorusunu mizahla harmanlayarak sunduğu performansıyla hafızalara kazınan Karayel, “El Değmemiş Aşk” ve “Cenazemize Hoş Geldiniz” gibi filmlerle de beyazperdede adından söz ettiren Karayel oyunculuğuyla da adından bahsettiriyor.

Son olarak Bahar dizisinde izlediğimiz Kareyel'in sezon finalinde diziye veda ettiği öğrenilmişti.

Oyunculuğundaki doğallık, izleyicinin kalbine dokunan samimiyetiyle birleşince Emre Karayel magazinin de televizyon dünyasının da gözdelerinden biri oldu!

Oyunculuğundaki doğallık, izleyicinin kalbine dokunan samimiyetiyle birleşince Emre Karayel magazinin de televizyon dünyasının da gözdelerinden biri oldu!

Emre Karayel, sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatındaki sakin ve dengeli duruşuyla da dikkat çekiyor. Uzun süredir birlikte olduğu iç mimar ile 2020 yılında sade bir törenle dünyaevine giren başarılı oyuncu, evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. 

Çift, pandemi döneminde gerçekleşen nikahlarıyla magazin gündeminde kısa süreli bir sürpriz yaratmıştı. Evliliklerinden 2021 yılında Can adını verdikleri bir oğullarını kucağına alan Gizem ve Emre Karayel çifti müjdeli haberi vermişti.

Geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir programda “Ailemiz büyüyor” diyerek heyecanlarını paylaşan ikili, bu kez de bir erkek çocuk beklediklerini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir programda “Ailemiz büyüyor” diyerek heyecanlarını paylaşan ikili, bu kez de bir erkek çocuk beklediklerini duyurdu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre çiftin ikinci oğullarına verecekleri isim de belli oldu. Oğullarına Cihan Volkan ismini koyacakaları öğrenilen Karayel,“Az zamanımız kaldı, üç ay sonra kavuşacağız. İsmini Cihan Volkan olarak düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

TRT Çocuk'da yayınlanan sevilen kukla dizisi “Dedektif Reptır” filmiyle sinemaya dönen Gizem ve Emre Karayel'in ikinci çocuklarını kucaklarına almasına ise 3 ay kaldı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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