Geleneksel İsimlerden Devam: Emre Karayel ve Gizem Karayel'in İkinci Oğullarının Adı Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/e...
Dönemin en sevilen ekran yüzlerinden biri olan Emre Karayel, hem özel hayatındaki gelişmeler hem de yeni projeleriyle yeniden gündemde! İç mimar eşi Gizem Karayel ile ikinci kez bebek heyecanı yaşayan başarılı oyuncu, bu defa da ekranlara sürpriz bir karakterle geri dönüyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çocuklar için hazırlanan 'Dedektif Reptır' adlı animasyon projesinde seslendirme yapan Emre Karayel ikinci oğullarının ismini açıkladı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Demet Evgar'ın 1 Erkek 1 Kadın'daki partneri Emre Karayel, son olarak Bahar kadrosuna katılmış ve sevenlerini heyecanlandırmıştı.
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Oyunculuğundaki doğallık, izleyicinin kalbine dokunan samimiyetiyle birleşince Emre Karayel magazinin de televizyon dünyasının da gözdelerinden biri oldu!
Geçtiğimiz günlerde katıldıkları bir programda “Ailemiz büyüyor” diyerek heyecanlarını paylaşan ikili, bu kez de bir erkek çocuk beklediklerini duyurdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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