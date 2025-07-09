Geleneksel İsimlerden Devam: Emre Karayel ve Gizem Karayel'in İkinci Oğullarının Adı Belli Oldu!

Emre Karayel, sadece oyunculuğuyla değil, özel hayatındaki sakin ve dengeli duruşuyla da dikkat çekiyor. Uzun süredir birlikte olduğu iç mimar ile 2020 yılında sade bir törenle dünyaevine giren başarılı oyuncu, evliliğini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Çift, pandemi döneminde gerçekleşen nikahlarıyla magazin gündeminde kısa süreli bir sürpriz yaratmıştı. Evliliklerinden 2021 yılında Can adını verdikleri bir oğullarını kucağına alan Gizem ve Emre Karayel çifti müjdeli haberi vermişti.