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Tele 1, RTÜK'ün 10 Günlük Cezasının Ardından Sözcü TV'ye Destek İçin Ekran Kararttı

Tele 1, RTÜK'ün 10 Günlük Cezasının Ardından Sözcü TV'ye Destek İçin Ekran Kararttı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.07.2025 - 09:13

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'den yaptığı canlı yayınlarda yer verdiği protesto görüntülerinde 'halkı kin ve düşmanlığa teşvik' ettiği gerekçesiyle Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası vermişti. Sözcü TV'ye 3 Temmuz'da iletilen kararda, kanalın 5 gün içinde karartılması gerektiği bilgisi yer aldı. Sözcü TV mahkemeye yürütmeyi durdurma başvurusunda bulunsa da mahkeme olumlu yanıt vermedi. Sözcü TV kanalı ve YouTube kanalı dün gece eş zamanlı olarak karartıldı.

Tele 1 ekranları da aynı saatlerde Sözcü TV'ye destek için birkaç saniyeliğine ekran kararttı.

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Tele 1 ekranlarında Sözcü TV'ye destek amacıyla birkaç saniyeliğine ekran karartıldı.

RTÜK, Sözcü TV'ye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından yayınlanan protesto görüntüleri sebebiyle ceza vermişti.

RTÜK, Sözcü TV'ye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ve tutuklanmasının ardından yayınlanan protesto görüntüleri sebebiyle ceza vermişti.

Verilen 10 günlük ekran karartma cezası 3 Temmuz'da kanala iletildi. Sözcü TV yetkililerinin yaptığı itiraza mahkemeden olumsuz yanıt alınınca Sözcü TV kanalı ve YouTube kanalı eş zamanlı olarak dün gece karartıldı. 

Tele 1'de de Sözcü TV'ye destek amacıyla birkaç saniyeliğine ekran karartıldı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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