Tele 1, RTÜK'ün 10 Günlük Cezasının Ardından Sözcü TV'ye Destek İçin Ekran Kararttı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından İstanbul, Ankara ve İzmir'den yaptığı canlı yayınlarda yer verdiği protesto görüntülerinde 'halkı kin ve düşmanlığa teşvik' ettiği gerekçesiyle Sözcü TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası vermişti. Sözcü TV'ye 3 Temmuz'da iletilen kararda, kanalın 5 gün içinde karartılması gerektiği bilgisi yer aldı. Sözcü TV mahkemeye yürütmeyi durdurma başvurusunda bulunsa da mahkeme olumlu yanıt vermedi. Sözcü TV kanalı ve YouTube kanalı dün gece eş zamanlı olarak karartıldı.

Tele 1 ekranları da aynı saatlerde Sözcü TV'ye destek için birkaç saniyeliğine ekran kararttı.