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Dilan Polat ve Engin Polat’ın Şirketlerinin Üzerindeki Kayyum Kaldırıldı

Dilan Polat ve Engin Polat’ın Şirketlerinin Üzerindeki Kayyum Kaldırıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.07.2025 - 14:58

Kara para aklama suçlamasıyla, aralarında Dilan Polat ve Engin Polat'ın da yer aldığı 28 kişinin yargılandığı davanın 4’üncü duruşması görüldü. Mahkeme, şirketler üzerindeki kayyumun kaldırılmasına hükmederek, bunun yerine denetim kayyumluğuna evrilmesine karar verdi.

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Dilan Polat ve Engin Polat’ın davası görüldü!

Dilan Polat ve Engin Polat’ın davası görüldü!

Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 4’ü tutuklu 28 sanık hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istenmişti. Mahkeme ara kararında tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün tahliyesine karar vermişti. Aralarında Dilan Polat ve Engin Polat'ın da bulunduğu 28 kişinin yargılandığı kara para aklama davasının 4. duruşması Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün, Can Polat ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"Burada da beraber iş yaptıklarını bildiğim için dile getirdim"

"Burada da beraber iş yaptıklarını bildiğim için dile getirdim"

Duruşmada, SEGBİS ile sesi değiştirilerek dinlenen gizli tanık Mert , 'Yasa dışı bahis sektöründe bulundum. İlk soruşturma savcımıza da belirttiğim gibi Derkan Başer ile tanıdıklarımız vardı. Engin Polat’ı ve Derkan Başer’i Kıbrıs’ta gördüm. Beraber iş yaptıklarından bizzat şahitim. Yasadışı bir bahis sitesi Derkan Başer’e aittir. Veysel Şahin tutuklanınca sitenin başına Derkan Başer geçti. 2018 senesinden sonra Engin Polat ve Derkan Başer bahis sitesini işletmeye başladı. 2018 yılının haziran ayında Derkan Başer beni Ukrayna’da misafir etti. Ukrayna’ya Derkan Başer’in yanına gittiğimde Engin ile yazışmalarına şahit oldum. Soruşturma savcımıza da Engin Polat’ı incelemesi için söylemiştim. Derkan Başer bu işlerin sahibi. 2018 yılından sonra Engin Polat, Derkan Başerle dış finans işlerini beraber yaptı. Dış finans daha kapsamlıdır. Bahis sitesine entegre edilir, o hesaplar aracılığla hesaplara para yatırılır. Burada da beraber iş yaptıklarını bildiğim için dile getirdim. Dosyada ismi geçen sanıkları tanımıyorum görmüşlüğüm yoktur. Sadece Engin Polat’ı biliyorum. Engin Polat iş birliğinde çalıştı. 2018’den sonra tüm yükselişler başladı. 2018 yılının Haziran ayının sonlarında Ukrayna’da Derkan Başer ile görüştüm. Engin Polat yoktu. Engin Polat’la 2017 Nisan ayında Kıbrıs’ta Veysel Şahin’in ofisinin üst katında görüştük. Sonra yüz yüze görüşmemiz olmadı. Ben mahkeme huzurunda ilk kez dinleniyorum. Bu bildiklerimi ilk kez anlatıyorum. Elimde bulunan yazışmaları da sunabilirim. Evrakları bugüne kadar bekletmemin nedeni mahkeme huzurunda dinlendiğimde söylememdi. Herhangi bir sosyal medya hesabı kullanmıyorum' dedi. Sanık Engin Polat, 'Gizli tanığın beyanlarını kabul etmiyoruz, hepsi iftira.' dedi.

Mal varlığı üzerindeki tedbir kararı devam ediyor!

Mal varlığı üzerindeki tedbir kararı devam ediyor!

Mahkeme, şirketler üzerindeki kayyumun kaldırılmasına hükmederek, bunun yerine denetim kayyumluğuna evrilmesine karar verdi. Ayrıca, sanıkların mal varlığı üzerindeki tedbir kararının devamına karar veren mahkeme sanıkların 1. ve 2. derece akrabalarının mal varlıklarının üzerine koyulan tedbirlerin kaldırılmasına hükmetti. Duruşma, 12 Kasım tarihine ertelendi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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