Dilan Polat ve Engin Polat’ın Şirketlerinin Üzerindeki Kayyum Kaldırıldı

Duruşmada, SEGBİS ile sesi değiştirilerek dinlenen gizli tanık Mert , 'Yasa dışı bahis sektöründe bulundum. İlk soruşturma savcımıza da belirttiğim gibi Derkan Başer ile tanıdıklarımız vardı. Engin Polat’ı ve Derkan Başer’i Kıbrıs’ta gördüm. Beraber iş yaptıklarından bizzat şahitim. Yasadışı bir bahis sitesi Derkan Başer’e aittir. Veysel Şahin tutuklanınca sitenin başına Derkan Başer geçti. 2018 senesinden sonra Engin Polat ve Derkan Başer bahis sitesini işletmeye başladı. 2018 yılının haziran ayında Derkan Başer beni Ukrayna’da misafir etti. Ukrayna’ya Derkan Başer’in yanına gittiğimde Engin ile yazışmalarına şahit oldum. Soruşturma savcımıza da Engin Polat’ı incelemesi için söylemiştim. Derkan Başer bu işlerin sahibi. 2018 yılından sonra Engin Polat, Derkan Başerle dış finans işlerini beraber yaptı. Dış finans daha kapsamlıdır. Bahis sitesine entegre edilir, o hesaplar aracılığla hesaplara para yatırılır. Burada da beraber iş yaptıklarını bildiğim için dile getirdim. Dosyada ismi geçen sanıkları tanımıyorum görmüşlüğüm yoktur. Sadece Engin Polat’ı biliyorum. Engin Polat iş birliğinde çalıştı. 2018’den sonra tüm yükselişler başladı. 2018 yılının Haziran ayının sonlarında Ukrayna’da Derkan Başer ile görüştüm. Engin Polat yoktu. Engin Polat’la 2017 Nisan ayında Kıbrıs’ta Veysel Şahin’in ofisinin üst katında görüştük. Sonra yüz yüze görüşmemiz olmadı. Ben mahkeme huzurunda ilk kez dinleniyorum. Bu bildiklerimi ilk kez anlatıyorum. Elimde bulunan yazışmaları da sunabilirim. Evrakları bugüne kadar bekletmemin nedeni mahkeme huzurunda dinlendiğimde söylememdi. Herhangi bir sosyal medya hesabı kullanmıyorum' dedi. Sanık Engin Polat, 'Gizli tanığın beyanlarını kabul etmiyoruz, hepsi iftira.' dedi.