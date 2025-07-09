Dilan Polat ve Engin Polat’ın Şirketlerinin Üzerindeki Kayyum Kaldırıldı
Kara para aklama suçlamasıyla, aralarında Dilan Polat ve Engin Polat'ın da yer aldığı 28 kişinin yargılandığı davanın 4’üncü duruşması görüldü. Mahkeme, şirketler üzerindeki kayyumun kaldırılmasına hükmederek, bunun yerine denetim kayyumluğuna evrilmesine karar verdi.
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Dilan Polat ve Engin Polat’ın davası görüldü!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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