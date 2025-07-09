Havalara Uçtu! Dilan Polat, Şirketlerindeki Kayyum Kararının Kaldırıldığını Öğrendiği Anı Paylaştı
Kara para aklama suçlamasıyla, aralarında Dilan Polat ve Engin Polat'ın da yer aldığı 28 kişinin yargılandığı davanın 4’üncü duruşması görüldü. Mahkeme, şirketler üzerindeki kayyumun kaldırılmasına hükmetti.
Dilan Polat, ailesiyle beraber kayyum kararının kaldırıldığı haberini aldığı anları Instagram hesabından paylaştı.
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Dilan Polat ve Engin Polat'ın da yer aldığı 28 kişinin yargılandığı davanın 4’üncü duruşması görüldü.
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Dilan Polat, şirketler üzerindeki kayyumun kaldırıldığını öğrendiği andaki tepkisini Instagram hesabı üzerinden paylaştı.
Gelen tepkilerden bazıları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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