Listelerde Yerini Aldı: Aysel Gürel’in Cenk Eren İçin Yazdığı ‘Gözlerine’ Şarkısının Hikayesini Anlatıyoruz!
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Cenk Eren, kendine has tarzı ve unutulmaz şarkılarıyla yıllardır müzikseverlerin kalbinde özel bir yer edindi. “Bir Şarkımız Vardı” 'Düşen Hep Yerde mi Kalır” gibi hit parçalarıyla büyük kitlelere ulaşan sanatçı, duygusal yorumlarıyla da dinleyicilerini derinden etkiliyor. Özellikle 90’lar ve 2000’li yıllarda pop müziğin vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Cenk Eren, yıllar içindeki albümleriyle müzik dünyasında güçlü bir iz bıraktı.
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Cenk Eren son single'ı Gözlerine ile listelere bomba gibi döndü! Şarkının hikayesi ise yıllar sonra ortaya çıktı!
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Türk müziğinin güçlü seslerinden Cenk Eren, kariyerinde birçok hit parçaya imza attı. Ama bazı şarkılar vardır ki zaman geçse de etkisi azalmaz.
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Türk müziğinin duyguları en derin haliyle yansıtan seslerinden Cenk Eren, yıllar önce yaşadığı bir sağlık sürecinde, Gözlerine şarkısına ilham vermiş...
İlk yıllarında çok fazla duyulmasa da, “Gözlerine” yapılan yeni düzenlemeyle adeta ikinci baharını yaşıyor.
Gelin şarkının sözlerine birlikte bakalım...
Şarkının tamamını da dinlemek isteyenler için şöyle bırakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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