Listelerde Yerini Aldı: Aysel Gürel’in Cenk Eren İçin Yazdığı ‘Gözlerine’ Şarkısının Hikayesini Anlatıyoruz!

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Cenk Eren, kendine has tarzı ve unutulmaz şarkılarıyla yıllardır müzikseverlerin kalbinde özel bir yer edindi. “Bir Şarkımız Vardı” 'Düşen Hep Yerde mi Kalır” gibi hit parçalarıyla büyük kitlelere ulaşan sanatçı, duygusal yorumlarıyla da dinleyicilerini derinden etkiliyor. Özellikle 90’lar ve 2000’li yıllarda pop müziğin vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Cenk Eren, yıllar içindeki albümleriyle müzik dünyasında güçlü bir iz bıraktı.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Cenk Eren son single'ı Gözlerine ile listelere bomba gibi döndü! Şarkının hikayesi ise yıllar sonra ortaya çıktı!