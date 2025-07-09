onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Listelerde Yerini Aldı: Aysel Gürel’in Cenk Eren İçin Yazdığı ‘Gözlerine’ Şarkısının Hikayesini Anlatıyoruz!

Listelerde Yerini Aldı: Aysel Gürel’in Cenk Eren İçin Yazdığı ‘Gözlerine’ Şarkısının Hikayesini Anlatıyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.07.2025 - 14:08

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Cenk Eren, kendine has tarzı ve unutulmaz şarkılarıyla yıllardır müzikseverlerin kalbinde özel bir yer edindi. “Bir Şarkımız Vardı” 'Düşen Hep Yerde mi Kalır” gibi hit parçalarıyla büyük kitlelere ulaşan sanatçı, duygusal yorumlarıyla da dinleyicilerini derinden etkiliyor. Özellikle 90’lar ve 2000’li yıllarda pop müziğin vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Cenk Eren, yıllar içindeki albümleriyle müzik dünyasında güçlü bir iz bıraktı. 

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Cenk Eren son single'ı Gözlerine ile listelere bomba gibi döndü! Şarkının hikayesi ise yıllar sonra ortaya çıktı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk müziğinin güçlü seslerinden Cenk Eren, kariyerinde birçok hit parçaya imza attı. Ama bazı şarkılar vardır ki zaman geçse de etkisi azalmaz.

Türk müziğinin güçlü seslerinden Cenk Eren, kariyerinde birçok hit parçaya imza attı. Ama bazı şarkılar vardır ki zaman geçse de etkisi azalmaz.

1980’lerden itibaren Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden biri haline gelen Cenk Eren, pek çok hit şarkıya imza attı. Sahnedeki enerjisi, kendine has yorumuyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesi edindi. Repertuvarındaki şarkılarla ve yorumlarıyla listeler yerleşen isim son olarak da gündeme Gözlerine şarkısı ile geldi.

Ve tam da sevenlerinin merakla beklediği anda, 4 Temmuz’da sürpriz bir dönüş yaptı; “Gözlerine” şarkısıyla yeniden müzik listelerinde adından söz ettirmeye başladı.

Türk müziğinin duyguları en derin haliyle yansıtan seslerinden Cenk Eren, yıllar önce yaşadığı bir sağlık sürecinde, Gözlerine şarkısına ilham vermiş...

Türk müziğinin duyguları en derin haliyle yansıtan seslerinden Cenk Eren, yıllar önce yaşadığı bir sağlık sürecinde, Gözlerine şarkısına ilham vermiş...

O dönem hastanede tedavi gören sanatçıyı ziyarete gelen isim, Türk müziğinin unutulmaz kalemi Aysel Gürel oldu. Ve işte tam o anda, hastane odasında 'Gözlerine' şarkısı doğdu.

Aysel Gürel, Cenk Eren’in gözlerinin içine uzun uzun baktı ve oracıkta ilk mısrayı mırıldandı:

“Gözlerine şarkı yazdım bu gece…”

Bu cümle, sonradan “Gözlerine” adını alacak olan o unutulmaz parçanın başlangıcı oldu. Cenk Eren’in o anki durumu, Gürel’in kalemiyle buluştu ve ortaya zamansız bir eser çıktı.

İlk yıllarında çok fazla duyulmasa da, “Gözlerine” yapılan yeni düzenlemeyle adeta ikinci baharını yaşıyor.

İlk yıllarında çok fazla duyulmasa da, “Gözlerine” yapılan yeni düzenlemeyle adeta ikinci baharını yaşıyor.

Magazin ve müzik tarihindeki bazı kaynaklara göre; o dönemde Cenk Eren, yaşadığı yoğun stres ve sağlık sorunları sebebiyle hastanede tedavi görüyordu. Bu zor süreçte Aysel Gürel, onu ziyarete giderek moral vermek amacıyla o unutulmaz dizeleri kaleme aldı.

Gelin şarkının sözlerine birlikte bakalım...

Gelin şarkının sözlerine birlikte bakalım...

Gözlerine şarkı yazdım bu gece

Denizlere deryalara sığmadı 

Seller gibi coştu aktı her hece

Ufuklara semalara sığmadı

Gözlerine şarkı yazdım bu gece 

Denizlere deryalara sığmadı,

Seller gibi coştu aktı her hece

Ufuklara semalara sığmadı

Yıldız yıldız bakıyordun gönlüme

Söyle nasıl böyle indin derine?

Bugüne dek böyle bakan olmadı

Hiçbir bakış beni böyle sarmadı

Yıldız yıldız bakıyordun gönlüme

Söyle nasıl böyle indin derine?

Bugüne dek böyle bakan olmadı

Hiçbir bakış beni böyle sarmadı

Ne ilkbahar ne de geçmiş yazımda

Güneş bile böyle vurup yakmadı

Dayanamam eridim yokluğunda

Gel artık, gel sabrım kalmadı

Yıldız yıldız bakıyordun gönlüme

Söyle nasıl böyle indin derine?

Bugüne dek böyle bakan olmadı

Hiçbir bakış beni böyle sarmadı

Yıldız yıldız bakıyordu gönlüme 

Söyle nasıl böyle indin derine?

Bugüne dek böyle bakan olmadı

Hiçbir bakış beni böyle sarmadı

Şarkının tamamını da dinlemek isteyenler için şöyle bırakalım:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın