5 Yaşındaki Çocuğuyla Video Çeken Anne Kılık Kıyafete Göre Yorum Yapanlara Ders Verdi

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DRwBk5gkt84/
Günümüzde, ne yazık ki, hala kılık kıyafet üzerinden insanları değerlendirenler var. Bu durum, toplumumuzun birçok kesiminde hala normal kabul ediliyor. İnsanların giyim tarzlarına göre değerlendirilmesi, ne kadar ilerlemiş olursak olalım, hala var olan bir önyargıdır. Düşündüğümüzden çok daha büyük sorunlara yol açabilir.
Bir anne, 5 yaşındaki çocuğuyla kılık kıyafetin aslında ne kadar önemsiz olduğunu gösterdiği bir video çekti. 5 yaşındaki miniğin sözleri adeta ders niteliğindeydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Hangisi daha akıllı bilmiyorum, konuşmuyorlar"
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın