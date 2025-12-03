5 Yaşındaki Çocuğuyla Video Çeken Anne Kılık Kıyafete Göre Yorum Yapanlara Ders Verdi

Günümüzde, ne yazık ki, hala kılık kıyafet üzerinden insanları değerlendirenler var. Bu durum, toplumumuzun birçok kesiminde hala normal kabul ediliyor. İnsanların giyim tarzlarına göre değerlendirilmesi, ne kadar ilerlemiş olursak olalım, hala var olan bir önyargıdır. Düşündüğümüzden çok daha büyük sorunlara yol açabilir.

Bir anne, 5 yaşındaki çocuğuyla kılık kıyafetin aslında ne kadar önemsiz olduğunu gösterdiği bir video çekti. 5 yaşındaki miniğin sözleri adeta ders niteliğindeydi.