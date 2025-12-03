onedio
5 Yaşındaki Çocuğuyla Video Çeken Anne Kılık Kıyafete Göre Yorum Yapanlara Ders Verdi

5 Yaşındaki Çocuğuyla Video Çeken Anne Kılık Kıyafete Göre Yorum Yapanlara Ders Verdi

03.12.2025 - 10:27

Günümüzde, ne yazık ki, hala kılık kıyafet üzerinden insanları değerlendirenler var. Bu durum, toplumumuzun birçok kesiminde hala normal kabul ediliyor. İnsanların giyim tarzlarına göre değerlendirilmesi, ne kadar ilerlemiş olursak olalım, hala var olan bir önyargıdır. Düşündüğümüzden çok daha büyük sorunlara yol açabilir. 

Bir anne, 5 yaşındaki çocuğuyla kılık kıyafetin aslında ne kadar önemsiz olduğunu gösterdiği bir video çekti. 5 yaşındaki miniğin sözleri adeta ders niteliğindeydi.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Hangisi daha akıllı bilmiyorum, konuşmuyorlar"

Bildiğiniz üzere günümüzde istismar suçlarında sebep kadının kıyafetinde aranabiliyoruz. Kadın, 5 yaşındaki oğluna farklı giyim tarzlarına sahip 3 kadın gösterip 'Hangisi daha akıllı?', 'Hangisi daha çok sevgiyi hak ediyor?' gibi sorular sordu. Miniğin cevapları ise kalpleri ısıtırken umutları yeşertti.

