Bir Öğretmen Öğrencilerine Kendi Resmini Verip Kombin Yapmalarını İsteyince Her Birinin İçinden Modacı Çıktı

Bir Öğretmen Öğrencilerine Kendi Resmini Verip Kombin Yapmalarını İsteyince Her Birinin İçinden Modacı Çıktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.11.2025 - 09:07

Çocukların hayal gücü ve yaratıcılık kapasitesi, son derece geniş ve zengin bildiğiniz üzere. Onların bu özgün ve sınırsız düşünce yapısı, çevrelerini ve yaşamlarını benzersiz bir şekilde algılamalarını sağlar. Ayrıca, çocukların bu yaratıcı dünyası, onların gelişimlerinde ve öğrenmelerinde son derece önemli. Bu yüzden onların yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilecekleri alanlar sunmak önemli. 

'hakann_ogretmenn' öğrencilerine kendi resmini vererek bir kombin yapmalarını istedi. Öğrencilerden ise birbirinden renkli kombinler geldi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DReSAKpCPnH/
Buradan izleyebilirsiniz;

Her biri kendi tarzını konuşturdu.

Her biri kendi tarzını konuşturdu.

Öğretmenlerini sürekli resmi kıyafetlerle gören öğrenciler sıkılmış olacak ki, her biri öğretmenine oldukça renkli kombinler yaptı. Etkinlik hem velilere hem diğer öğretmenlere ilham verdi.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
