Bir Öğretmen Öğrencilerine Kendi Resmini Verip Kombin Yapmalarını İsteyince Her Birinin İçinden Modacı Çıktı

Çocukların hayal gücü ve yaratıcılık kapasitesi, son derece geniş ve zengin bildiğiniz üzere. Onların bu özgün ve sınırsız düşünce yapısı, çevrelerini ve yaşamlarını benzersiz bir şekilde algılamalarını sağlar. Ayrıca, çocukların bu yaratıcı dünyası, onların gelişimlerinde ve öğrenmelerinde son derece önemli. Bu yüzden onların yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilecekleri alanlar sunmak önemli.

'hakann_ogretmenn' öğrencilerine kendi resmini vererek bir kombin yapmalarını istedi. Öğrencilerden ise birbirinden renkli kombinler geldi.