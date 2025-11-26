Hepsi Farklı Ülkeden: Yıllar Sonra Bir Araya Gelen Arkadaşlar Eski Fotoğraflarla Zaman Yolculuğuna Çıkardı

Lise yılları, birçok insanın hayatındaki en güzel dönemlerden biri. Bu dönemde, hayatla yeni tanışan gençlerin yaşamlarında birçok önemli değişiklikler meydana geliyor. Hem kişisel hem de akademik anlamda büyüme ve gelişme, gençlerin kendisini bir anda büyük bir karmaşanın içinde bulunmasına sebep oluyor. Yine de bu dönemde, gençler hayatlarının en değerli anılarını oluşturur ve kişiliklerini şekillendirir.

Fransa'da bir grup lise arkadaşı yıllar sonra bir araya geldi. 12 yılda yaşadıkları değişim zamanın hızını bir kere daha ortaya koydu.