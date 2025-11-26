onedio
Hepsi Farklı Ülkeden: Yıllar Sonra Bir Araya Gelen Arkadaşlar Eski Fotoğraflarla Zaman Yolculuğuna Çıkardı

26.11.2025 - 11:31 Son Güncelleme: 26.11.2025 - 11:39

Lise yılları, birçok insanın hayatındaki en güzel dönemlerden biri. Bu dönemde, hayatla yeni tanışan gençlerin yaşamlarında birçok önemli değişiklikler meydana geliyor. Hem kişisel hem de akademik anlamda büyüme ve gelişme, gençlerin kendisini bir anda büyük bir karmaşanın içinde bulunmasına sebep oluyor. Yine de bu dönemde, gençler hayatlarının en değerli anılarını oluşturur ve kişiliklerini şekillendirir.

Fransa'da bir grup lise arkadaşı yıllar sonra bir araya geldi. 12 yılda yaşadıkları değişim zamanın hızını bir kere daha ortaya koydu.

Lise, gençlerin hayatlarında yeni başlangıçlar yapmalarına, yeni deneyimler kazanmalarına ve hayatlarının geri kalanını şekillendirecek önemli kararlar almalarına olanak sağlayan bir dönem. Çoğunlukla liseden sonra herkes bambaşka bir haya savrulur. Rusya, Fransa, Senegal, Honduras, Ermenistan kökenli olan öğrenciler yıllar sonra bir araya gelebildi. Hem dostlukları hem videoları beğeni topladı.

