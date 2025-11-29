onedio
İçerik Üreticisi Yavuz Tek Çocuğuna 90'lı Yılları Anlattığı Videosuyla Hepimizi Çocukluk Yıllarına Götürdü

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.11.2025 - 20:52

90'lı yıllar, hayatımızın en renkli dönemlerinden biriydi. Bu dönem, teknolojiyle ilk karşılaştığımız zamanlardı fakat günlük yaşamımızdan genel olarak oldukça uzaktı. Oyunlarımız, eğlencelerimiz, ders çalışma biçimimiz teknolojiden bir hayli uzaktı. Vaktimizi dolu dolu, her anı canlı bir şekilde yaşamayı başarıyorduk. Teknolojinin hızla geliştiği, bilgisayarların ve internetin hayatımıza girdiği dönemle birlikte bir devir sona erdi. 

İçerik üreticisi Yavuz Tek oğluyla birlikte 90'larda bir çocuğun yaşamını canlandırdı. Ortaya çıkan video, herkesi gençliğine götürdü.

Buradan izleyebilirsiniz;

Simit, ansiklopediler, taso....

O dönemde internette vakit geçirmek diye birşeyle henüz tanışmadığımızdan, günümüzün neredeyse tamamı sokakta oyun oynayarak geçiyordu. Birbirinden renkli oyunlarımız da vardı elbette. Ödev yapmak da şimdiki gibi kolay değildi. Sayfalarca ansiklopedi karıştırıp doğru bilgiyi bulmamız gerekiyordu. Her ne olursa olsun herkesin özlediği yıllar kesinlikle 90'lı yıllardır.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
