İçerik Üreticisi Yavuz Tek Çocuğuna 90'lı Yılları Anlattığı Videosuyla Hepimizi Çocukluk Yıllarına Götürdü

O dönemde internette vakit geçirmek diye birşeyle henüz tanışmadığımızdan, günümüzün neredeyse tamamı sokakta oyun oynayarak geçiyordu. Birbirinden renkli oyunlarımız da vardı elbette. Ödev yapmak da şimdiki gibi kolay değildi. Sayfalarca ansiklopedi karıştırıp doğru bilgiyi bulmamız gerekiyordu. Her ne olursa olsun herkesin özlediği yıllar kesinlikle 90'lı yıllardır.