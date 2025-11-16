Sevgili Terazi, bu hafta senin için oldukça renkli ve heyecan dolu geçecek gibi görünüyor. Güneş’in Yay burcuna geçişi, aşk hayatını adeta bir festival alanına çeviriyor. Bu hafta, ilişkilerindeki neşen, hafifliğin ve flört enerjin tavan yapacak. Ciddiyetin yerini paylaşım ve keyif almak alacak.

Partnerinle daha sık dışarı çıkmak, sohbet etmek, belki de yeni bir plan yapmak isteyebilirsin. Belki bir piknik, belki romantik bir akşam yemeği ya da belki de birlikte bir hafta sonu kaçamağıyla ilişkindeki sıcaklığı ve samimiyeti arttırmanın tam zamanı.

Ama eğer bekarsan ve aşkı arıyorsan, sosyal çevrenden biriyle sıcak bir yakınlaşma kapıda olabilir. Belki de her sözüne güldüğün, her buluşmanda kalbini biraz daha çalan o kişi gerçek aşkın ta kendisidir! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…