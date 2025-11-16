onedio
17 Kasım - 23 Kasım Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
17 - 23 Kasım 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

16.11.2025 - 18:01

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 17 Kasım - 23 Kasım haftasında Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu aftanın ilk ışıklarıyla birlikte, Güneş ve Jüpiter'in oluşturduğu üçgenin enerjisi sana doğru akacak. Bu enerji, fiziksel dayanıklılığını adeta zirveye taşıyacak. Ancak bu hafta enerjinin dalgalı bir seyir izleyeceğini unutma. Bazı günler kendini adeta bir süper kahraman gibi hissederken, bazı günler ise enerjinin biraz düştüğünü hissedebilirsin.

Bu dalgalanmalar karşısında ne yapmalı, diye düşünüyorsan, işte sana bir öneri: Vücudunun ritmini dinle. Eğer enerjin yüksekse, bu enerjiyi değerlendirecek aktiviteler planla. Ancak enerjin düşükse, o günü biraz daha sakin geçirmeyi düşün. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

