Sevgili Terazi, bu aftanın ilk ışıklarıyla birlikte, Güneş ve Jüpiter'in oluşturduğu üçgenin enerjisi sana doğru akacak. Bu enerji, fiziksel dayanıklılığını adeta zirveye taşıyacak. Ancak bu hafta enerjinin dalgalı bir seyir izleyeceğini unutma. Bazı günler kendini adeta bir süper kahraman gibi hissederken, bazı günler ise enerjinin biraz düştüğünü hissedebilirsin.

Bu dalgalanmalar karşısında ne yapmalı, diye düşünüyorsan, işte sana bir öneri: Vücudunun ritmini dinle. Eğer enerjin yüksekse, bu enerjiyi değerlendirecek aktiviteler planla. Ancak enerjin düşükse, o günü biraz daha sakin geçirmeyi düşün. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…