Sevgili Koç, Güneş ve Jüpiter'in enerjik üçgeni, bu haftanın ilk günlerinden itibaren enerjinin dengelenmesi gerektiğine işaret ediyor. Vücudun her zamankinden daha hızlı tepki veriyor ve en küçük bir uyku düzeni değişikliği bile senin için büyük bir fark yaratıyor.

Bir yandan bu enerji dolu halin seni çok mutlu ederken, bir yandan da sinir sistemini biraz hassaslaştırıyor. Bu dönemde, vücudunu dinlemek ve uyku düzenine özen göstermek, enerjini dengede tutman için oldukça önemli. Sağlığın için rutinler oluşturma vakti. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…