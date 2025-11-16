onedio
Koç Burcu
17 - 23 Kasım 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
Astroloji Editörü
16.11.2025 - 18:01

Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 17 Kasım - 23 Kasım haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 17 Kasım - 23 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta romantizm ile ışıldayacağın bir hafta olacak! Güneş ile Neptün'ün büyülü üçgeni, seni karşı konulmaz bir çekicilikle sarıyor ve bu da seni karşı cinsin gözünde daha da çekici kılıyor. İçindeki bu naiflik ve zarafet, karşı tarafın seninle konuşurken kendini daha rahat ve huzurlu hissetmesini sağlayabilir. Seni dinlerken, onun kalbinin kapıları aralanabilir ve bu da duygusal bir yakınlaşmayı hızlandırabilir.

Eğer hayatında biri varsa, bu hafta aranızdaki bağı daha da güçlendirecek derin ve anlamlı bir konuşma yapmanın tam zamanı. Bu konuşma, partnerinin sana olan hayranlığını artırabilir ve aranızdaki aşkı daha da derinleştirebilir. Şimdi aşkı kendine çekme gücünü kullanmaya hazır ol. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

