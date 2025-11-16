Sevgili Koç, bu haftanın başında seni, kariyer alanında olağanüstü bir genişleme enerjisiyle karşılayacak olan Güneş ile Jüpiter üçgeni bekliyor. Normalde risk olarak gördüğün adımlar bile bu kez daha makul geliyor; hatta içinden “Ben bunu neden daha önce yapmadım?” diye geçireceğin bir dönemdesin. Bir proje, bir iş görüşmesi ya da terfi ihtimali bu hafta adeta kendi kendine ilerliyor.

Hafta ortasına geldiğimizde ise Güneş ile Merkür kavuşumu, düşüncelerini netleştirerek seni konuşan, ikna eden, öne çıkan kişi haline getiriyor. İş yerinde, kimin neye ihtiyacı olduğunu sezerek doğru anda devreye giriyor ve liderliği kendiliğinden alıyorsun.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise, Güneş ile Neptün üçgeni seni olduğundan daha da çekici ve naif gösterebilir. Karşı taraf seninle konuşurken rahatlayabilir, seni dinlerken içi açılabilir. Bu da duygusal yakınlaşmayı hızlandıracaktır. Yani şimdi, onu etkin altına alabilirsin. Tabii eğer hayatında biri varsa, derin bir konuşma aranızdaki bağı güçlendirebilir ve partnerinin sana karşı hayranlığını artabilir. Aşkı kendine çekmeye hazır ol! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…