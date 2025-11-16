onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 17 Kasım - 23 Kasım Koç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
17 - 23 Kasım 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.11.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 17 Kasım - 23 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 17 Kasım - 23 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu haftanın başında seni, kariyer alanında olağanüstü bir genişleme enerjisiyle karşılayacak olan Güneş ile Jüpiter üçgeni bekliyor. Normalde risk olarak gördüğün adımlar bile bu kez daha makul geliyor; hatta içinden “Ben bunu neden daha önce yapmadım?” diye geçireceğin bir dönemdesin. Bir proje, bir iş görüşmesi ya da terfi ihtimali bu hafta adeta kendi kendine ilerliyor. 

Hafta ortasına geldiğimizde ise Güneş ile Merkür kavuşumu, düşüncelerini netleştirerek seni konuşan, ikna eden, öne çıkan kişi haline getiriyor. İş yerinde, kimin neye ihtiyacı olduğunu sezerek doğru anda devreye giriyor ve liderliği kendiliğinden alıyorsun. 

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise, Güneş ile Neptün üçgeni seni olduğundan daha da çekici ve naif gösterebilir. Karşı taraf seninle konuşurken rahatlayabilir, seni dinlerken içi açılabilir. Bu da duygusal yakınlaşmayı hızlandıracaktır. Yani şimdi, onu etkin altına alabilirsin. Tabii eğer hayatında biri varsa, derin bir konuşma aranızdaki bağı güçlendirebilir ve partnerinin sana karşı hayranlığını artabilir. Aşkı kendine çekmeye hazır ol! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Koç Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Koç Burcu Yorumu

Aylık Koç Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Koç Burcu Yorumu

Yıllık Koç Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Koç Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Koç burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın