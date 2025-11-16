Sevgili Koç, bu hafta seni bekleyen enerjilerle dolu bir dönem var. Haftanın ilk günlerinde, kariyer hayatında sana genişleme ve büyüme fırsatları sunan Güneş ile Jüpiter üçgeni seni karşılıyor. Bu enerji, normalde riskli olarak değerlendireceğin bazı adımları bile daha mantıklı ve gerçekleştirilebilir kılıyor. Kendi kendine 'Neden daha önce bu adımı atmadım?' diye soracak kadar cesur hissedeceğin bir döneme giriş yapıyorsun. Belki bir proje, belki bir iş görüşmesi ya da belki de bir terfi...

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Güneş ile Merkür'ün kavuşumu, düşüncelerini daha net ve belirgin hale getiriyor. Bu enerji seni konuşan, ikna eden ve öne çıkan kişi yapacak. İş yerinde, kimin neye ihtiyacı olduğunu doğru bir şekilde sezecek ve tam da gereken anda devreye girerek liderlik rolünü üstleneceksin. Bu hafta, kendi yeteneklerini ve gücünü gösterme fırsatı da bulacaksın. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…