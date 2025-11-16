onedio
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 17 Kasım - 23 Kasım Koç Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
17 - 23 Kasım 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.11.2025 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 17 Kasım - 23 Kasım haftası Koç ve yükselen Koç burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 17 Kasım - 23 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta seni bekleyen enerjilerle dolu bir dönem var. Haftanın ilk günlerinde, kariyer hayatında sana genişleme ve büyüme fırsatları sunan Güneş ile Jüpiter üçgeni seni karşılıyor. Bu enerji, normalde riskli olarak değerlendireceğin bazı adımları bile daha mantıklı ve gerçekleştirilebilir kılıyor. Kendi kendine 'Neden daha önce bu adımı atmadım?' diye soracak kadar cesur hissedeceğin bir döneme giriş yapıyorsun. Belki bir proje, belki bir iş görüşmesi ya da belki de bir terfi... 

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Güneş ile Merkür'ün kavuşumu, düşüncelerini daha net ve belirgin hale getiriyor. Bu enerji seni konuşan, ikna eden ve öne çıkan kişi yapacak. İş yerinde, kimin neye ihtiyacı olduğunu doğru bir şekilde sezecek ve tam da gereken anda devreye girerek liderlik rolünü üstleneceksin. Bu hafta, kendi yeteneklerini ve gücünü gösterme fırsatı da bulacaksın. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

