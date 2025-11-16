onedio
17 Kasım - 23 Kasım Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
17 - 23 Kasım 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
16.11.2025 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 17 Kasım - 23 Kasım haftası Terazi ve yükselen Terazi burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 17 Kasım - 23 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta senin için adeta bir sürprizler kutusu olacak. Kariyer hayatında yeni kapılar aralamana yardımcı olacak olan Güneş ve Jüpiter'in oluşturduğu üçgen, seni adeta büyülü bir enerjiyle sarıyor. Bu enerji, aklının bir köşesinde yer edinmiş ancak bir türlü harekete geçemediğin fikirlerin üzerindeki tozları silmeni sağlıyor. Bu hafta içerisinde gerçekleştireceğin her türlü konuşma, attığın her e-posta, üzerinde titizlikle çalıştığın her proje adeta büyük bir dalga yaratıyor. 

Haftanın ortasına doğru ilerlediğimizde ise Merkür ile Neptün'ün oluşturduğu üçgen, yaratıcılığını ve ilhamını birleştirerek adeta bir sanat eseri yaratıyor. 'Acaba bunu başka bir şekilde nasıl yapabilirim?' diye düşündüğün her an, zihninde tam da ihtiyacın olan çözümler beliriyor. Bir tasarım, bir fikir ya da bir sunum… hepsi normalden daha farklı ve özgün bir dokunuşla adeta sahneye çıkıyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Yorum Yazın