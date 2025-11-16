onedio
article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 17 Kasım - 23 Kasım Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
17 - 23 Kasım 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.11.2025 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 17 Kasım - 23 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 17 Kasım - 23 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta senin için birçok sürprizle dolu olacak. Kariyer alanında etkili olacak Güneş ile Jüpiter üçgeni, seni büyüleyici bir enerjiye büründürüyor. Bu enerji, daha önce aklında olan ama bir türlü cesaret edemediğin konulara ilk adımı atmanı sağlıyor. Bu hafta içerisinde yapacağın her türlü konuşma, attığın her mail, üzerinde çalıştığın her proje büyük bir yankı uyandırıyor. İnsanların desteğini daha yoğun bir şekilde hissediyorsun ve bu senin moralini oldukça yükseltiyor. 

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Merkür ile Neptün üçgeni, yaratıcılığını ilhamla birleştiriyor. “Acaba bunu başka bir şekilde nasıl yapabilirim?” diye düşündüğünde, zihninde tam da ihtiyacın olan çözümler beliriyor. Bir tasarım, bir fikir ya da bir sunum… hepsi normalden daha farklı ve özgün bir dokunuşla öne çıkıyor. 

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Güneş’in Yay burcuna geçişi, ilişkilerindeki neşeni, hafifliğini ve flört enerjini tavan yaptırıyor. Bu hafta ciddiyetten çok paylaşım ve keyif odaklısın. Partnerinle daha sık dışarı çıkmak, sohbet etmek, yeni bir plan yapmak isteyebilirsin. Ama eğer bekarsan, sosyal çevreden biriyle sıcak bir yakınlaşma kapıda. Özellikle her sözüne güldüğün o kişi kalbini çalabilir, kim bilir? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Terazi burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın