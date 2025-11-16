Sevgili Terazi, bu hafta senin için birçok sürprizle dolu olacak. Kariyer alanında etkili olacak Güneş ile Jüpiter üçgeni, seni büyüleyici bir enerjiye büründürüyor. Bu enerji, daha önce aklında olan ama bir türlü cesaret edemediğin konulara ilk adımı atmanı sağlıyor. Bu hafta içerisinde yapacağın her türlü konuşma, attığın her mail, üzerinde çalıştığın her proje büyük bir yankı uyandırıyor. İnsanların desteğini daha yoğun bir şekilde hissediyorsun ve bu senin moralini oldukça yükseltiyor.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Merkür ile Neptün üçgeni, yaratıcılığını ilhamla birleştiriyor. “Acaba bunu başka bir şekilde nasıl yapabilirim?” diye düşündüğünde, zihninde tam da ihtiyacın olan çözümler beliriyor. Bir tasarım, bir fikir ya da bir sunum… hepsi normalden daha farklı ve özgün bir dokunuşla öne çıkıyor.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise Güneş’in Yay burcuna geçişi, ilişkilerindeki neşeni, hafifliğini ve flört enerjini tavan yaptırıyor. Bu hafta ciddiyetten çok paylaşım ve keyif odaklısın. Partnerinle daha sık dışarı çıkmak, sohbet etmek, yeni bir plan yapmak isteyebilirsin. Ama eğer bekarsan, sosyal çevreden biriyle sıcak bir yakınlaşma kapıda. Özellikle her sözüne güldüğün o kişi kalbini çalabilir, kim bilir? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…