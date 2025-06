17 Haziran Salı Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün sanki bir bilgisayar programı gibi çalışan vücudunun algoritması biraz değişmiş gibi hissedebilirsin. Her şey biraz karmaşık ve belirsizleşmiş gibi görünebilir, sanki her zamanki düzenin dışında bir düzene geçmiş gibisin. Sanki her şeyin nedenini ve sonucunu anlamakta zorlanıyorsun.

Bu durumun sebebi, Mars'ın Başak burcunda olması olabilir. Mars'ın bu konumu, detaylara olan dikkatini artırıyor. Ancak bu durum, her şeyi incelemek ve analiz etmek için harcadığın enerjiyi de artırıyor. İşte bu yüzden biraz durmalısın! Bize soracak olursan, haftanın henüz ikinci gününde enerjini tüketmemeli ve kendine zaman ayırarak biraz mola vermelisin. Bu sağlığın için önemli, unutma! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…