14 Haziran Cumartesi Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün biraz farklı hissedebilirsin. Sinir sisteminin üzerinde bir yoğunluk, bir hareketlilik hissi var. Bu durum, belki de her zamankinden daha fazla enerjiye sahip olduğunu düşündüğün anlarda bile, tuhaf kas seğirmeleri veya hafıza kayıpları şeklinde kendini gösterebilir.

Biraz unutkan mı hissediyorsun? Belki de bir şeylerin üzerine düşünüyorsun ve bir türlü aklına gelmiyor. Ya da belki de bir şeyler söylemek üzereyken sözler dilinin ucunda kayboluyor. İşte tüm bunlar, sinir sisteminin aşırı uyarılmasının belirtileri olabilir.

Fakat endişelenme, çözüm aslında çok basit ve keyifli: Teknoloji detoksu! Göreceksin ki, bu küçük teknoloji detoksu ve hobilerine vakit ayırmak adeta yenilenmeni sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…