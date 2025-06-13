14 Haziran Cumartesi Koç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün son zamanlarda omuzlarında ve boynunda bir gerginlik hissediyor olabilirsin. Bu gerginlik, belki de farkında olmadan bastırdığın öfkenin bedeninde bir yansıması. Hepimiz zaman zaman öfkemizi içimize atar, onu bir sünger gibi emeriz ve sonunda bedenimizde bir yerlerde bu gerginlik olarak kendini gösterir.

Şimdi, bu durumu çözmenin yolu, terden sırılsıklam olana kadar spor yapmak ya da bir boks torbasını yumruklamak değil. Hayır, bu durumda sana ihtiyacın olan şey, zihinsel bir boşluk yaratmak.

Zihnini doldurduğun bu karmaşık düşünceleri bir kenara bırakıp biraz boşluk yaratman gerekiyor. Kendine biraz zaman tanı, belki biraz meditasyon yap, belki biraz müzik dinle ya da sadece sessizliği dinle. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…