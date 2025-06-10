11 Haziran Çarşamba Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün zihninde adeta bir fikir fırtınası kopuyor olabilir. Birbirinden parlak ve yenilikçi düşüncelerin, gündüz olduğu kadar gece de seni terk etmeyebilir. Bu durum, ne yazık ki, uykusuzluğa ya da baş ağrılarına yol açabilir. Ancak endişelenme, çünkü bu durumun üstesinden gelebilecek birkaç taktik var.

Öncelikle, gözlerini dinlendirmen oldukça önemli. Bilgisayar ekranına ya da cep telefonuna bakmaktan yorulan gözlerin, belki de biraz sessizlik ve huzur arıyor olabilir. Belki bir kitap okuyabilir, belki de sadece pencereden dışarıyı izleyebilirsin. Bu, hem gözlerini dinlendirecek hem de zihnini biraz olsun rahatlatacaktır.

Ayrıca, sessiz bir alan yaratmayı da düşünebilirsin. Belki bir meditasyon köşesi, belki de sadece sessizliği dinleyebileceğin bir alan sana şifa verebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal...