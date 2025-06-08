9 Haziran Pazartesi Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün enerjin tavan yapmış olabilir. Ancak zihnin, belki de hayallerin peşinden giderek, başka diyarlara uçmuş olabilir. Bu durum, beden ve zihin arasındaki uyumu bozarak, koordinasyon sorunlarına yol açabilir. Biraz dikkatsiz hissedebilirsin ve bu da ufak tefek kazalara sebep olabilir.

Bugün, ayak bileklerin ve dolaşım sistemin biraz daha hassas olabilir. Bu yüzden bol bol su içmeyi unutma. Su, hem dolaşım sistemini düzenler hem de enerjini dengelemene yardımcı olur. Elektronik cihazlarla çok fazla vakit geçirmek, beden-zihin dengeni bozabilir. Bu nedenle, ara ara bu cihazlardan uzaklaşmayı ihmal etme.

Bedenini yeniden hissetmek ve onunla yeniden bağ kurmak için ise belki biraz meditasyon da yapabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…