17 Haziran Salı Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugünden itibaren enerji dolu bir döneme başlıyorsun! Bu süreçte zihinsel üretkenliğin tavan yaparken, Mars'ın Başak burcunda olması ile düşüncelerini toparlamak ve odaklanmak sana hiç olmadığı kadar kolay gelecek. Ancak bu süre zarfında duygusal açıdan biraz mesafeli olabilirsin. Belki de bu, sana neyin gerçekten önemli olduğunu hatırlatmak için evrenin bir oyunudur kim bilir?

Zira bu enerji sayesinde profesyonel hayatını duygularından arındırıp tamamen mantığın ile hareket edebilirsin. Fikirlerini başkaları ile paylaşmadan önce kendini güvence altına alabilir, ortaklarına ve iş arkadaşlarına dahi güvenmemeyi tercih edebilirsin. Aslında bu birkaç basit önlem sayesinde, kariyer hayatında gerçek bir yıldız da olacağını söylemeden geçmeyelim!

Dahası, Güneş ile Chiron arasındaki altmışlık, ilişkilerinde hatalı olduğun bir konuyu kabullenmeni sağlayacak ve bu seni rahatlatacak. Biliyoruz, kabullenmek zor olabilir ama unutma ki bu süreçte seni hafifletecek ve ilerlemene yardımcı olacak. Yani, kendine biraz zaman tanı ve bu süreci tam anlamıyla yaşa. Sonuçta, hayat bir öğrenme yolculuğudur, değil mi? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…