14 Haziran Cumartesi Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün eleştiri oklarının merkezinde olabilirsin. Özellikle de kariyerinde bir süredir kafa yorduğun o yaratıcı fikire gelen beklenmedik bir eleştiri canını sıkabilir. Fakat unutma, her büyük fikir biraz dirençle karşılaşır. Bu durum seni yıldırmasın, aksine daha da güçlendirsin.

Zira zaman her şeyin ilacıdır, değil mi? Aynı zamanda, yaratıcı fikrin de zamanla hak ettiği değeri bulacaktır. Belki de bu dönemde sadece daha sabırlı olmalı ve parlak fikrine sahip çıkmalısın. Bir yandan eleştirileri dikkate alarak gelişmek de önünü açacaktır, bizden söylemesi.

Aşk hayatına gelirsek, biraz duraksama, belki de biraz kararsızlık hissi var gibi. Ama dur bir dakika! Bu dönemde seni yalnız bırakmayan ve her daim yanında olan o kişi, aslında senin için çok daha fazlasını ifade ediyor olabilir. Belki de bu duraksama döneminde, onun değerini daha iyi anlama fırsatın olacak. Kim bilir, belki de kalbinin derinliklerinde ona karşı bir şeyler hissetmeye başlamışsındır bile. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…