15 Haziran Pazar Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bu Pazar günü evinde ya da iş yerinde fark etmediğin ancak önemli bir düzen değişikliğine gitmek durumunda kalabilirsin. Bu belki basitçe bir mobilyayı yerinden oynatmak ya da köklü bir değişime imza atarak başarı getirecek bir projeyi baştan ele almak olabilir.

Tam da bu noktada Boğa burcunun etkileyici ve güçlü enerjisi altında parıldayan Venüs ve Uranüs'ün kavuşumunu ele almalıyız. Seni köklerini sorgulamaya, geçmişini gözden geçirmeye itebilecek bu enerji, aynı zamanda kariyer planlarını yeniden değerlendirmen için bir fırsat da olabilir. Belki de uzun zamandır üzerinde düşündüğün bir adımı atman için gereken cesareti sonunda bulabilirsin.

Aşk hayatına gelirsek, eski bir aşk hikayesi, belki de tamamen unuttuğun bir kişi, yeni bir biçimde ve beklenmedik bir şekilde karşına çıkabilir. Bu belki bir sosyal medya mesajı, bir arkadaşının düğününde karşılaşma şeklinde olabilir. Bu beklenmedik buluşma, o eski hikayenin henüz bitmediğine, hatta bir şans daha verilmesi gerektiğine ikna edebilir. Şimdi bu eski bir aşkın kıvılcımı, yeniden alevlenecek. Peki, sen aşka hazır mısın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…