17 Haziran Salı Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugünlerde evrenin enerjisi sana oldukça ilginç bir hediye sunuyor. Güneş ile Chiron arasında oluşan altmışlık, bir nevi kozmik bir terapi seansı gibi çalışarak belki de uzun zamandır göz ardı ettiğin, ilişkilerindeki bir hata üzerinde durmanı sağlayabilir.

Hatalarımızı kabullenmek, özellikle de başkalarını etkileyen hatalar, hiç de kolay bir süreç değildir. Ancak bu süreç, seni hafifletecek ve ilerlemende önemli bir yardımcı olacak. Kendini suçlamak yerine, bu durumu bir öğrenme fırsatı olarak gör. Kendine zaman tanı, nefes al ve bu süreci tam anlamıyla yaşa.

Sonuçta, hayat bir öğrenme yolculuğudur, değil mi? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…