12 Haziran Perşembe Kova Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün kalbinden geçenleri biraz daha yoğun hissedeceğin bir gün olabilir. İçinde bir köşede sakladığın, belki de söylemekten çekindiğin duyguların, sonunda diline pelesenk olabilir. Bu durum bir hayli ürkütücü görünüyor, değil mi?

Ancak unutmamalısın ki duygusal cesaretin, seni her zaman bir adım daha ileriye taşıyacaktır. Kendine olan güvenini koru, duygularını özgürce ifade et ve aşkın büyülü gücünü derinden hisset. Zira bugün, kendini duygusal anlamda güçlü, cesur ve özgür hissetmek, aşkın kapılarını aralayabilir... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…