17 Haziran Salı Koç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün biraz daha sabırlı olman gerekebilir. Karşındaki kişinin hatalarını düzeltme arzun tavan yapabilir. Ancak şunu unutmamalısın ki, duygusal bir yakınlık ve bağ kurma süreci, mükemmeliyetçilikten çok, kırılganlık ve duygusal açıklık gerektirir. Herkesin bir takım kusurları vardır ve bu kusurlar, aslında onları diğerlerinden farklı ve özel kılan unsurlardır.

Bu nedenle, bugün karşındaki kişiyi olduğu gibi kabul etmeye çalışmanı öneririz. Onunla birlikte duygusal bir bağ kurmayı deneyimle. Kendini bu deneyime açık tut. Bu, hem senin hem de karşındaki kişinin daha mutlu ve huzurlu bir gün geçirmesine yardımcı olacaktır. Unutma, mükemmeliyetçilik değil, anlayış ve kabullenme, ilişkilerin temel taşlarıdır. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…