15 Haziran Pazar Kova Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Kova, Pazar gününün sıradanlığını bir kenara bırak. Çünkü bugün beklenmedik bir baş dönmesi ya da denge sorunu seni bulabilir. Aman dikkat gökyüzü seninle biraz oyun oynuyor olabilir!

Tam da bu noktada Boğa burcundaki Venüs ve Uranüs'ün eşsiz kavuşumu, seni bir yolculuğa çıkmaya davet ediyor. Bu yolculukta ne mi yapacaksın? İşte sana ipucu: Daha az düşün, daha çok hisset. Evet, bugün düşüncelerini bir kenara bırakma ve hislerine kulak verme zamanı.

Duyguların seni nereye götürecek, kim bilir? Belki de hayatının en güzel anlarından birini yaşayacaksın. Belki de yeni bir deneyim, yeni bir başlangıç seni bekliyor olacak. İşte bu yüklerinden arınmanı ve şifa enerjilerini kabul etmeni sağlayacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…