Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 23 Ağustos Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Başak burcunda bir Yeni Ay beliriyor. Bu Yeni Ay, günlük alışkanlıklarına daha fazla dikkat etmen gerektiğini fısıldıyor. Böylece enerjin tavan yapıyor ve dünyayı fethetmeye hazır olduğunu hissediyorsun adeta. Ancak bu süreçte beslenme düzenini göz ardı etmemen oldukça önemli.

Başak burcundaki Yeni Ay'ın etkisi altındayken, mide ve sindirim sistemin biraz daha hassaslaşabilir. Bu nedenle, ağır yiyeceklerden uzak durmanı öneriyoruz. Belki de bu dönem, daha hafif ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarına yönelmek için harika bir fırsat olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…