Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 19 Ağustos Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün enerjin tavan yapmış durumda! Zihinsel enerjin öyle bir yüksek ki, sanki dünyayı fethetmeye hazırsın. Ancak unutma, bedenin de bu hızına yetişebilmesi gerekiyor. Bilgisayar başında geçirdiğin uzun saatler, gözlerinin yorulmasına neden olabilir. Bu yüzden, göz sağlığını korumak adına sık sık kısa molalar vermeni öneririz.

Kendine bir kahve yap, belki biraz müzik dinle ya da pencereden dışarı bakarak gözlerini dinlendir. Ayrıca havanın sıcak olduğu bugünlerde, vücudunun su ihtiyacı artıyor. Unutma, yeterli miktarda su tüketmek, bağışıklık sistemini güçlendirir ve seni hastalıklara karşı korur. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…