Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 17 Ağustos Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün attığın adımlar şifalı olabilir. Yani kendin için bir şeyler yapmanın zamanı geldi. Belki deniz kıyısında hafif bir yürüyüş, belki biraz ayaklarını suya sokmak, belki de bir yüzme seansı... Bu, hem bedenini hem de ruhunu tazeleyecek bir deneyim olabilir. Suyla temas etmek ise stresini atmanı sağlayacak ve enerjini yükseltecektir.

Tabii bir de uyku düzenine odaklanmalısın! Sahi, ne zamandır kaliteli uyku uyumuyorsun? Uykunu erkene çekmek, yeni haftaya daha zinde ve enerjik başlamanı sağlayacak. Erken yatıp erken kalkmak, yeni haftada daha dinç ve motive olmanın da yolu olabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…