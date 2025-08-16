Günlük Aşk Burç Yorumuna Göre 17 Ağustos Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugünün enerjisiyle, belki de uzun zaman önce bir köşeye bırakıp unuttuğun bir duygu, belki de bir anı, yeniden canlanabilir. Geçmişin tozlu raflarında saklanan bir yara, yeniden gün yüzüne çıkabilir. Fakat endişelenme! Çünkü bugün, Güneş ile Ketu'nun ilahi kavuşumu, geçmişin izlerini yeni başlangıçlarının önünde bir engel olarak görmek yerine, onlara yer açmanı sağlayacak.

Öte yandan eğer bekarsan, bugün karşına çıkan yabancıya karşı bilinçaltının derinliklerinde uyanan bir bağlanma hissi seni sarabilir. Bu hissi görmezden gelme... Ve unutma geçmişin gölgesinde hapsolmak yerine, onu bir öğretmen olarak görerek ilerlemeye devam etmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…