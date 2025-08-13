Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 14 Ağustos Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün enerjinin tavan yaptığını hissediyoruz! Hiç yerinde durmak istemeyen haline neşe katan Plüton enerjisi ile sağlığın için de hareket etmek en iyisi olacaktır. Belki de bedensel anlamda seni güçlendirecek egzersiz rutinleri oluşturmanın zamanı gelmiştir.

Bu arada ekrandan uzaklaşmayı da dene deriz. Fazla enerjini atmak, hareket enerjisi ile dolup yenilenmek için buna ihtiyacın olduğu aşikar. Ayrıca ekran sürenin uzamasının yaratıcı zihnine engel olduğunu ve seni yavaşlattığını da düşünüyoruz. Hadi harekete geç! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…