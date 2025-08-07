Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 8 Ağustos Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün sanki tüm dünyayı tek başına taşıyabilecekmişsin gibi hissedebilirsin. Bedenini zorlayacak aktivitelerde bulunmak, sınırlarını zorlamak isteyebilirsin. Ancak unutma, her ne kadar enerjinin tavan yaptığını düşünsen de Güneş ve Jüpiter'in oluşturduğu kare açı, seni gerçeklerden biraz uzaklaştırabilir. Bu enerjik hali, 'benim sınırım yok' yanılsamasına kapılmana neden olabilir.

Bugün, ağır kaldırma gibi bedeni zorlayacak aktivitelerden uzak durmanı öneririz. Ayrıca, kafein tüketimini de minimuma indirmen faydana olacaktır. Yavaşla, acele etme. Bırak enerjin biriksin, tükenmesin. Bu cuma günü kendine daha fazla zaman tanı ve dinlen. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…