Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 8 Ağustos Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Astroloji Editörü

Gezegenlerin konumlarına ve hareketlerine göre 8 Ağustos Cuma gününün en kritik astrolojik olaylarını sizin için dikkatle ele aldık! Sağlığınıza etki edecek gezegen hareketlerine göre şifa bulabilirsiniz. Peki, 8 Ağustos Cuma gününün şifalı enerjileri hangi burçları bulacak? Bugün sağlığınıza nasıl etki edecek? 

İşte, 8 Ağustos Cuma gününün şifalı enerjileriyle medikal astroloji yorumu

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün sanki tüm dünyayı tek başına taşıyabilecekmişsin gibi hissedebilirsin. Bedenini zorlayacak aktivitelerde bulunmak, sınırlarını zorlamak isteyebilirsin. Ancak unutma, her ne kadar enerjinin tavan yaptığını düşünsen de Güneş ve Jüpiter'in oluşturduğu kare açı, seni gerçeklerden biraz uzaklaştırabilir. Bu enerjik hali, 'benim sınırım yok' yanılsamasına kapılmana neden olabilir.

Bugün, ağır kaldırma gibi bedeni zorlayacak aktivitelerden uzak durmanı öneririz. Ayrıca, kafein tüketimini de minimuma indirmen faydana olacaktır. Yavaşla, acele etme. Bırak enerjin biriksin, tükenmesin. Bu cuma günü kendine daha fazla zaman tanı ve dinlen. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, sindirim sistemin bugün biraz hassas olabilir. Güneş ve Jüpiter'in çekimden olsa gerek hayatında artan stres faktörleri mide ve bağırsak sorunlarına neden olabilir. İşte bu yüzden hafif beslenmeye özen göstermeli, ağır yemekler yerine, sindirimi kolay, hafif ve sağlıklı atıştırmalıklar tercih etmelisin. Ayrıca bol su içmeyi de ihmal etmemeli ve sağlığın için yeme alışkanlıklarına dikkat etmelisin.

Özellikle akşam saatlerinde, yani günün sonunda, midene biraz şans tanımalısın. Belki de bugün tatlılara, ekmeğe ya da ağır yemeklere karşı biraz daha dirençli olman gerekebilir. Tabii bu durum, sağlıklı bir yaşam tarzına dönüşürse hayat kaliten de artabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün biraz nefes egzersizi yapmanı öneriyoruz. Hayatının karmaşık anlarında, kararsız olduğunda, zihnen yorulduğunda ve bedenen durmaya ihtiyacın olduğu anlarda bu egzersizler sana iyi gelecektir. 

Özellikle de Güneş ve Jüpiter'in bugün oluşturduğu kare açının etkisi altında olduğun bugün, duygusal anlamda dalgalanmalar yaşayabilirsin. Bu durum, özellikle sinir sistemini etkileyerek seni hassas ve patlamaya hazır bir hale getirebilir. Bu yüzden bugün, zihnine ve bedenine biraz mola vermek, onları dinlendirmek için derin nefesler almalı. Tabii biraz da mola vermelisin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün bedenine dikkat etmek, onu dinlemek ve ihtiyaçlarını karşılamak son derece önemli. Özellikle bağırsak sağlığın, genel sağlığının aynası olabilir. Dolayısıyla bugün, belki de en iyi dostun probiyotikler olacaktır. Bağırsaklarını sevindirecek, onları besleyecek probiyotiklere yönelmen, hem sağlığını korumanıza yardımcı olacak hem de kendini daha enerjik ve hafif hissetmeni sağlayacaktır. 

Tam da bu noktada unutma ki sağlıklı bir beden, sağlıklı bir zihni de beraberinde getirir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün enerjinin tavan yaptığını hissediyoruz! Ancak, Güneş ve Jüpiter'in oluşturduğu kare açı, seni biraz fazla enerjik hissettirebilir ve bu durum, bedenini bir şov sahnesi gibi kullanmana neden olabilir. Spor salonunda ağırlıklarla oynarken veya koşu bandında hızını artırırken biraz dikkatli olmanı öneririz. 

Dizlerin, bel bölgen ve kalp ritmin konusunda biraz daha temkinli olman gerekiyor. Unutma, gerçek ışıltı kaslarını zorlamaktan değil, içten gelen enerjiden kaynaklanır. Bu yüzden bugün kendini fazla zorlamadan, doğal enerjini ortaya çıkarmanın keyfini çıkar! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün 'Artık daha sağlıklı yaşamalıyım' diyerek sert bir disiplin rejimine girebilirsin. Ancak unutma ki, bu aşırı disiplin sadece stresini yükseltir ve bedenine istediğin faydayı sağlamaz.

Neyse ki bugün Güneş ve Jüpiter'in oluşturduğu kare, sana denge ile elde edilen sağlığın önemini hatırlatıyor. Kendini zorlamadan, bedenini ve zihnini sakinleştirecek aktivitelere yönelmen, sağlıklı bir yaşam için çok daha etkili olabilir. Bir meditasyon seansı ya da doğada huzurlu bir yürüyüş, tüm stresini alıp götürebilir ve seni yeniden enerjik hissettirebilir. Bu tür aktiviteler, sana sağlık veren bir ilaç gibi etki edebilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün seninle biraz güzellik ve sağlık hakkında konuşalım. Güzellik rutininle beden sağlığın arasında bir denge kurmakta zorlanabilirsin. Cilt bakımına, saçlarına ya da estetik dokunuşlara gereğinden fazla yüklenmeye çalışma. Unutma, cildin en çok doğallıkla parlar.

Güzellik uygulamalarına dalmadan önce, bir an dur ve kendine şunu sor; bu gerçekten cildime iyi geliyor mu? Yoksa sadece bir trende mi uyuyorum? Bu, cilt bakımı rutininde sana yardımcı olacak bir soru olabilir. Zira, Güneş ile Jüpiter arasındaki kare açının etkisi altında, daha fazlası bazen sadece fazladır. Yani, cildine gereğinden fazla ürün sürmek yerine, ona ihtiyacı olanı ver. Kendini çok daha iyi hissetmeye başlayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün enerjinin tavan yapmış olabilir ve kendini 'Dünyayı bile fethedebilirim!' hissi içinde bulabilirsin. Ancak, dikkatli olman gereken bir nokta var: Bağışıklık sistemin.

Belki de bir süredir hissettiğin hafif boğaz yanması ya da uykusuzluk hali, aslında bu gizli mesajların bir parçasıdır. Bu belirtiler, vücudunun biraz dinlenme ve kendini toparlama zamanı geldiğini sana anlatıyor olabilir. İşte bu yüzden bu cuma gününü kendine ayırsan iyi edersin! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün sanki içinde bir enerji fırtınası kopuyor! Güneş'ten aldığın bu enerjisi ise sana adeta, 'Hadi kalk, dışarı çıkalım' diyor... Hatta belki de biraz yürüyüş yapmak, dağa tırmanmak veya denize atlamak aklından geçiyor... Bu enerjiyi kontrol etmek ise neredeyse imkansız gibi görünüyor, değil mi? Ancak, kaslarının bu hızlı tempoya ayak uydurabileceğinden emin misin?

Güneş ve Jüpiter'in bugün oluşturduğu kare açı, enerji seviyeni tavan yaptırabilir. Bu durum, senin için oldukça coşkulu ve heyecan verici bir deneyim olabilir. Ancak bu enerji patlaması seni küçük bir sakatlıkla yere serme riski taşıyor. Bu yüzden, bugün ne yapmayı planlıyorsan, önceden önlem almayı unutmamalı ve biraz da sakin olmalısın. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün seninle biraz farklı bir konu hakkında konuşmak istiyoruz. Eğer kronik ağrıların varsa, bugün onları biraz daha belirgin hissedebilirsin. Ama endişelenme, çünkü gökyüzündeki yıldızlar sana bir mesaj gönderiyor. Güneş ve Jüpiter arasındaki kare açı, sana 'Biraz ara ver' sinyali yolluyor.

Biraz dinlenmeye ne dersin? Belki biraz yoga yapabilir, ya da meditasyonla stresini azaltabilirsin. Kas gevşetici egzersizler, günün stresini ve fiziksel yükünü hafifletebilir. Eklem sağlığına dikkat etmek, özellikle bugün, daha dengeli ve enerjik hissetmeni sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün işlerin yoğunluğu seni biraz yorabilir, ama hey! Senin enerjinin ve dayanıklılığınla bu durum sana pek bir şey yapamaz, değil mi? Ancak, burada unutmaman gereken bir şey var; o da gözlerin ve boynun. Evet, evet, yanlış duymadın! Yoğun ekran kullanımı, ne yazık ki onlara biraz zor gelebilir.

Bilgisayar başında geçirdiğin saatler arttıkça, gözlerinde kuruluk hissi veya hatta daha kötüsü migren atağı baş gösterebilir. Bunları yaşamamak için gözlerine küçük bir tatil hediye etmek ne güzel olur, değil mi? Belki bir parkta, belki de evinin bahçesinde, temiz havada bir kitap okuyarak hem gözlerini dinlendir, hem de ruhunu doyur. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün biraz dikkat etmen gereken noktalar var. Özellikle ayaklar, lenf dolaşımı ve ayak bileklerin bugün senin için biraz daha hassas olabilir. Belki de uzun süre ayakta kalman gereken bir gün olabilir, ancak bu durumda dinlenme aralarını kesinlikle atlamamalısın. Ayaklarını biraz yukarı kaldırıp rahat bir sandalyede oturmak bile büyük bir fark yaratabilir.

Ayrıca bugün ruhunu da beslemen gerekiyor. Çünkü Güneş ile Jüpiter'in kare açısı, seni duygusal aşırılıklara çekebilir. Bu nedenle, duygusal dengeni korumak için biraz zaman ayırmalısın. Belki biraz meditasyon yapabilir, sevdiğin bir kitabı okuyabilir veya en sevdiğin müzikleri dinleyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

