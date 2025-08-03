Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 4 Ağustos Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün senin için kalp sağlığı ve kan dolaşımına özellikle dikkat etme günü. Ay ile Venüs üçgeni, enerjinin zarif bir biçimde dengelenmesine yardımcı olacak ve stresin sebep olduğu tansiyon dalgalanmalarını hafifletebilecek.

Haftanın ilk gününe enerjik bir başlangıç yapmak için, sakin bir yürüyüşe çıkmayı düşün. Yürüyüş, hem kalp sağlığını destekler hem de stresi azaltır. Ayrıca, nefes egzersizlerini de rutinine eklemeyi unutma. Nefes egzersizleri, kan dolaşımını hızlandırır ve stresi azaltır.

Sağlıklı beslenme konusunda da biraz daha dikkatli olman gerekiyor. Kalp dostu besinlerle, yani bol sebze ve meyve, tam tahıllar ve yağsız proteinlerle beslenmeye özen göster. Bu besinler, kalp sağlığını destekler ve enerjini yükseltir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…