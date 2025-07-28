Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 29 Temmuz Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün enerjini yüksek seviyede hissedebilirsin. Hızla akan düşüncelerin, zihnini sürekli meşgul ederken, bu durum sinir sistemine de yansıyabilir. Ancak unutma, her zaman olduğu gibi bugün de senin kontrolün altında olan bazı şeyler var.

Öncelikle, ekran süreni üzerindeki hakimiyetini kullanabilirsin. Bilgisayar, telefon veya televizyon ekranında geçirdiğin süreyi biraz kısaltmak, baş ağrılarına karşı etkili bir önlem olabilir. Gün boyu maruz kaldığın mavi ışıktan uzaklaştığında bedenin şifa da dolacak. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…