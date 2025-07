Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 26 Temmuz Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Aslan, bugün vücudunun seni bazı belirtilerle uyardığını hissedebilirsin. Bu belirtiler; can sıkıcı sivilceler, cildindeki kuruluk ya da gözlerindeki hassasiyet olabilir. Vücudunun bu belirtilerle sana vermek istediği mesaj aslında çok basit: 'Dur biraz, beni fark et ve üzerimde olup bitenlere dikkat et.'

Öte yandan yönetici gezegenin Güneş, bugün seni enerji dolu hissettiriyor. Ancak aynı zamanda Neptün de seninle ve seni daha derin düşüncelere, daha derin bir anlayışa yönlendiriyor. Yüzeyde olup bitenlere değil, içeride, kalbinin derinliklerinde neler olduğuna bakmanı öneriyor.

Bugünü daha huzurlu ve sakin geçirmen için yoga ya da hafif egzersizler yapmanı öneriyoruz. Bu sayede cildinin ve bedenin de sesine kulak verebilir, şifa bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…