Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 26 Temmuz Cumartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Güneş ile Neptün arasındaki çekim sağlık konularına dikkat çekiyor. Özellikle baş ve boyun bölgeni koruman gerektiğini belirtiyor. Özellikle sabahları uyanınca hâlâ yorgun hissetmeye devam ediyorsan, bu durumun sebebi kaslarının aşırı çalışmasından ziyade zihninin durmaksızın devam eden savaşları olabilir. Zihnin, bedenin üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu unutmamak gerekir. Stres ve endişe, genel sağlık durumunu olumsuz yönde etkileyebilir.

Bu yüzden, zihni rahatlatmanın yollarını bulman önemli. Meditasyon, zihni sakinleştirmek ve stresi azaltmak için mükemmel bir yol olabilir. Sadece sessiz bir ortamda oturmak bile, zihni rahatlatmaya yardımcı olabilir. Kendine biraz zaman ayır, derin bir nefes al ve zihninle bedenin arasındaki bağlantıyı hisset. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…