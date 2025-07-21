Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 22 Temmuz Salı Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün Güneş'in enerjisi seni biraz daha gerçek dünyaya çekiyor ve bu durum, uykunun tatlı kollarına teslim olmanı biraz zorlaştırabilir. Geceleri daha fazla rüya görmek, uykunun en derin noktasında bile gözlerini açmak gibi durumlarla karşılaşabilirsin.

Bu noktada, uykuya dalmadan önce telefonunu bir kenara bırakman ve karanlık bir odada gözlerini yumman, zihnini boşaltman çok önemli hale geliyor. Unutma, uyku da bir sahne ve bu kez senin zihnin başrolü oynamamalı.

Bırak, gece sessizliği ve karanlık, senin yerine başrol oynasın. Sana düşen, bu oyunun sadece bir izleyicisi olmak. Rüyalarınla baş başa kalmak yerine, uykunun kollarında huzurlu bir yolculuğa çık. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…