Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 17 Temmuz Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün seninle biraz yavaşlamaktan, biraz da kendine özen göstermekten bahsetmek istiyoruz. Biliyoruz ki, senin enerjin ve hızın birçoğumuz için oldukça etkileyici. Ancak bazen bedenin, zihninin hızına yetişmekte zorlanabiliyor. İşte tam da bu durumda, huzursuzluk hissi kapını çalabiliyor. Bu yüzden bugün, hızlı tempolu düşüncelerini bir kenara bırakıp zihnini dinlendirmenin tam zamanı.

Bedeninle ilgili belirtilere dikkat etmeni öneririz. Baş ağrıları, boyun ve omuz kasılmaları gibi rahatsızlıklar, bedeninin sana bir şeyler anlatmaya çalıştığının işaretleri olabilir. Bu tür durumlarda, ılık bir duş almayı ve ardından lavanta yağıyla küçük bir masaj yapmayı deneyebilirsin. Emin ol, bu küçük ritüel sana adeta sihirli bir dokunuş gibi gelecek. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…