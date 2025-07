Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 16 Temmuz Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün bedenin seninle bir konuşma yapmak istiyor ve mesajı oldukça net: 'Biraz yavaşla, dostum!' Evet, enerjin tavan yapıyor, her şeyi bir anda yapmak istiyorsun ama bedenin seni biraz frenlemek istiyor. Özellikle baş, boyun ve omuz bölgene ekstra özen göstermen gerekiyor bu dönemde. Belki biraz yoga, belki biraz meditasyon... Kim bilir?

Ay ve Güneş'in muhteşem uyumu sayesinde, düzenli egzersiz yaparak kas gerginliklerini azaltabilir, kendini daha hafif ve rahat hissedebilirsin. Bu süreçte belki de yeni bir spor dalı keşfedebilirsin. Yüzme mi dersin, pilates mi dersin, seçim senin!

Ancak unutma, Satürn retrosu da devrede. Bu dönemde sabırsızlandığın her konuda, bedenin sana belirli sınırlar koyabilir. Yani hareket et, enerjini at ama kendini zorlama. Her şeyin bir zamanı var ve bedenin de dinlenmeye ihtiyacı var. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…