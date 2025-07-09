Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 10 Temmuz Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, Oğlak burcundaki Dolunay seni hem zihinsel hem bedensel olarak biraz daha ciddi ve kontrollü hissettirebilir. Günlük düzenine çeki düzen vermek, daha planlı ve ölçülü yaşamak isteyebilirsin. Bu motivasyon seni sağlığını düzene koymak konusunda da harekete geçirecek. Özellikle beslenme ve uyku düzenini yeniden yapılandırmak adına önemli kararlar alabilirsin. Yoğun tempoya rağmen, bedenini ihmal etmeden ilerlemek sana uzun vadede güç kazandıracak.

Bu süreçte kas gerginlikleri, boyun ve omuz çevresinde baskı hissi gibi küçük sinyaller alman mümkün. Bunlar, içsel baskının fiziksel yansımaları olabilir. Gün içerisinde kısa molalar vererek nefes egzersizleri yapman veya esneme hareketlerine yer vermen bu baskıyı hafifletir. Sağlığını koruman için kendine yüklenmeden, ama istikrarlı şekilde ilerlemen gerektiğini hatırla. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…