Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 6 Temmuz Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün senin için biraz farklı bir gün olacak. Çünkü bugün, bedeninin değil, ruhunun nefes almaya, yeniden can bulmaya ihtiyacı var. Hayatın hızına ayak uydurmak, sürekli koşturmak ve acele etmek yerine, bugün biraz durup kendine zaman ayırman gerekiyor.

Sabah uyandığında, yüzünü yıkarken aynada kendine biraz daha fazla zaman ayır. Göz kapaklara, onları her gün dünyayı görmek için açtığın için teşekkür et. Hayattan aldığın tüm tatlar için bedenine minnettarlığını dile getir. Kendi sesinle kendine sarılmak ve hissetmek en büyük şifa olacaktır.

Ayrıca, bugün fiziksel ve ruhsal yüklerinden arınmak için çanta temizliği yap. Belki de içinde ne olduğunu bile unuttuğun, yıllardır taşıdığın çantaların da zihnini de boşalt. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…