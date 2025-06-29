Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 30 Haziran Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün kendine biraz daha fazla dikkat etmeye ne dersin? Bedenin sana bazı uyarılar gönderiyor ve bunları görmezden gelmek yerine biraz daha dinlemen gerekiyor. Evet, enerjinin yüksek olduğunu biliyoruz ve bu harika bir şey. Ancak unutma ki, Satürn'ün retrosu seni bir hayli etkiliyor ve bu durum, bilinçsizce taşıdığın yüklerin kemiklerine ve kaslarına yansımasına neden olabilir.

Bunu önlemek için, belki biraz tempolu yürüyüş yapabilirsin. Hem enerjini atmanı sağlar, hem de kaslarını güçlendirir. Düzenli olarak esneme hareketleri yapmayı da ihmal etme. Bu, hem esnekliğini artırır, hem de kaslarını rahatlatır. Özellikle sırt kaslarına dikkat etmen gerekiyor. Onlar, genellikle en çok ihmal edilen ve en çok yük taşıyan kaslarımızdır.

Biraz yavaşlamakta da fayda var. Ancak durmak yok! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…