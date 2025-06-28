Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 29 Haziran Pazar Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Boğa, bugün evrenin enerjilerini adeta bir sünger gibi emiyorsun. Etrafındaki herkesin dertleri, senin kalbine ve bedenine doğru bir yol buluyor. Ancak unutma, başkalarının dertleri senin bedeninde fiziksel semptomlar yaratmamalı. Kendini korumak için bugün sınırlarını belirlemek ve bu sınırları korumak önemli olacak.

Tam da bu noktada ruhunu temizlemek için kendine biraz zaman ayır. Belki bir tütsü yakabilir, belki deniz kenarında bir yürüyüş yapabilirsin. Dua etmek ya da yoga yapmak da ruhunu temizlemek için harika yöntemler. Bu tür ruhsal hijyen uygulamaları, sadece ruhunu değil, fiziksel sağlığını da koruyacak.

Sağlığına özellikle dikkat etmen gereken bazı noktalar da var. Gözlerin bugün biraz daha hassas olabilir, bu yüzden onları korumak için gerekli önlemleri al. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…