Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 4 Temmuz Cuma Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün sabahın erken saatlerinden itibaren zihnini bir bilgisayarın işlemcisi gibi düşünebilirsin. Hızlı ve kesintisiz bir şekilde çalışıyor, değil mi? Ancak dikli ol öğleden sonra, bu enerjik işlemcide bir yavaşlama olabilir, sanki biraz mola verme zamanı gelmiş gibi.

Sinir sistemin biraz hassas olabilir, bu yüzden ellerinde, kollarında ve baş bölgende gerilim hissi olabilir. Kas ağrılarına karşı dikkatli olmanda fayda var. Zira, hem zihnine hem de bedenine fazla yükleniyorsun gibi! Belki de biraz temiz hava alıp kısa bir yürüyüş yapmak, bedenini gevşetmeye yardımcı olabilir. Bir makine gibi kullanmayı tercih ettiğin zihnini de biraz boşaltmayı deneyebilirsin. Düşünmeye biraz ara vermenin, aklın ve bedeninle tatile çıkmanın da zamanı geldi! Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…