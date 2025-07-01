Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 2 Temmuz Çarşamba Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün gökyüzünün enerjisi sindirim sistemini biraz hassas kılabilir. Ay'ın Başak burcunda seyir ettiği bu günlerde, yediklerine ve içtiklerine biraz daha fazla dikkat etmen gerekebilir. Unutma, bol su içmek her zaman iyi bir fikir olacaktır. Ayrıca, fazla kafein tüketmekten kaçınmaya çalışmalısın.

Öte yandan sabah saatlerinde, belki biraz hafif bir yürüyüş yapmayı da düşünmelisin. Bu, hem zihnini netleştirecek hem de enerjini yükseltecektir. Akşam saatlerinde ise, gereksiz inatlaşmalardan ve tartışmalardan uzak durmayı tercih et. Bu tür durumlar, vücutta gereksiz bir gerilime ve sonuç olarak kas ağrılarına yol açabilir. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…