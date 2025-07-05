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6 Temmuz Pazar Koç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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6 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 6 Temmuz Pazar günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 6 Temmuz Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün senin için biraz farklı bir gün olacak. Çünkü bugün, bedeninin değil, ruhunun nefes almaya, yeniden can bulmaya ihtiyacı var. Hayatın hızına ayak uydurmak, sürekli koşturmak ve acele etmek yerine, bugün biraz durup kendine zaman ayırman gerekiyor. 

Sabah uyandığında, yüzünü yıkarken aynada kendine biraz daha fazla zaman ayır. Göz kapaklara, onları her gün dünyayı görmek için açtığın için teşekkür et. Hayattan aldığın tüm tatlar için bedenine minnettarlığını dile getir. Kendi sesinle kendine sarılmak ve hissetmek en büyük şifa olacaktır.

Ayrıca, bugün fiziksel ve ruhsal yüklerinden arınmak için çanta temizliği yap. Belki de içinde ne olduğunu bile unuttuğun, yıllardır taşıdığın çantaların da zihnini de boşalt. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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