Günlük Sağlık Burç Yorumuna Göre 7 Temmuz Pazartesi Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün senin için oldukça enerjik bir gün olacak gibi görünüyor. Uranüs'ün İkizler burcunda ilerlemeye başlamasıyla birlikte, güneşin ilk ışıklarıyla uyanır uyanmaz zihnin bir anda binbir çeşit fikirle dolup taşabilir. Bu durum, senin gibi enerjik ve hareketli bir burç için oldukça normal. Ancak bu enerjiyi doğru yönlendirebilmek için güne biraz yavaş başlamakta fayda var.

Sabahın ilk saatlerinde, henüz güne tam anlamıyla başlamadan önce, kendine 3 dakikalık bir 'bedensel tarama' zamanı ayır. Bu süreçte, ayak parmaklarından başlayarak tüm bedenini hissetmeye çalış. Bu, hem zihnin hem de bedenin daha odaklanmış ve toparlanmış bir şekilde yeni güne başlamasını sağlar. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…