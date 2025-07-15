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16 Temmuz Çarşamba Koç Burcu Günlük Sağlık Burç Yorumu

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16 Temmuz 2025, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 16 Temmuz Çarşamba günü Koç ve yükselen Koç burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 16 Temmuz Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün bedenin seninle bir konuşma yapmak istiyor ve mesajı oldukça net: 'Biraz yavaşla, dostum!' Evet, enerjin tavan yapıyor, her şeyi bir anda yapmak istiyorsun ama bedenin seni biraz frenlemek istiyor. Özellikle baş, boyun ve omuz bölgene ekstra özen göstermen gerekiyor bu dönemde. Belki biraz yoga, belki biraz meditasyon... Kim bilir?

Ay ve Güneş'in muhteşem uyumu sayesinde, düzenli egzersiz yaparak kas gerginliklerini azaltabilir, kendini daha hafif ve rahat hissedebilirsin. Bu süreçte belki de yeni bir spor dalı keşfedebilirsin. Yüzme mi dersin, pilates mi dersin, seçim senin!

Ancak unutma, Satürn retrosu da devrede. Bu dönemde sabırsızlandığın her konuda, bedenin sana belirli sınırlar koyabilir. Yani hareket et, enerjini at ama kendini zorlama. Her şeyin bir zamanı var ve bedenin de dinlenmeye ihtiyacı var. Yarın görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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